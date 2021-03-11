Тенісист Марченко пробився до чвертьфіналу турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Тенісист Ілля Марченко вийшов у чвертьфінал на турнірі категорії челенджер у Бієллі (Італія), передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Уродженець Донецьку у двох сетах обіграв італійця Андреа Арнобольді – 6:2, 7:5.
У чвертьфіналі Ілля зіграє з переможцем зустрічі Акіра Сантільяна (АТР 260) - Йонас Форейтек (АТР 366).
Доповнення
Марченко вже втретє в нинішньому сезоні змагається в Бієллі. Раніше він став тріумфатором челленджеру, обігравши в фіналі Енді Маррея, а потім поступився у чвертьфіналі.