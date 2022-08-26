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Тенісист Крутих вийшов до 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Тенісист Олексій Крутих виступить на стадії чвертьфіналу змагань ATP Challenger Tour у столиці Чехії із з призовим фондом 32,160 євро, передає УНН.

Тенісист Крутих вийшов до 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour

Деталі

У другому раунді Олексій (№271 АТР) переміг господаря корту Петра Ноузу (630) - 6:3, 6:4. Матч йшов 1 годину 14 хвилин. У стартовому колі українець здолав румуна Маріуша Копіла (347) - 6:1, 4:6, 7:6 (7:5).

Відомо, що 1/4 фіналу Крутих зустрінеться з переможцем поєдинку Ніколас Морено Де Альборан (США, 317) - Рафаель Колліньйон (Бельгія, 355).

Нагадаємо 

У Стамбулі відбулось жеребкування основної сітки головного єврокубка. ФК "Шахтар" зіграє у групі F, а серед суперників матиме мадридський "Реал".

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