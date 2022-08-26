Теннисист Крутых вышел в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Теннисист Алексей Крутых выступит на стадии четвертьфинала соревнований ATP Challenger Tour в столице Чехии с призовым фондом 32,160 евро, передает УНН.
Детали
Во втором раунде Алексей (№271 АТР) победил хозяина корта Петра Ноузу (630) – 6:3, 6:4. Матч шел 1 час 14 минут. В стартовом круге украинец одолел румына Мариуша Копила (347) – 6:1, 4:6, 7:6 (7:5).
Известно, что 1/4 финала Крутых встретится с победителем поединка Николас Морено Де Альборан (США, 317) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 355).
Напомним
В Стамбуле состоялась жеребьевка основной сетки главного еврокубка. ФК "Шахтер" сыграет в группе F, а среди соперников будет мадридский "Реал".