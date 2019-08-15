Тенісист із Києва подолав другий раунд турніру в Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у третій раунд челленджера ATP Zavarovalnica Sava Slovenia open, що проходить в Порторожі (Словенія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Стаховський, який посіяний, як четвертий сіяний, почав свої виступи на челленджері з другого кола, і впевнено виграв свій стартовий матч у Алессандро Бега – 6:1, 7:5.
Натомість у другому колі челленджеру в Порторожі донеччанин Ілля Марченко поступився лідеру посіву Альязу Бедене – 7:5, 4:6, 2:6.
Зауважимо, що за вихід до чвертьфіналу Стаховський посперечається з 13-м сіяним Зденеком Коларом з Чехії.