Теннисист из Киева преодолел второй раунд турнира в Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в третий раунд челленджера ATP Zavarovalnica Sava Slovenia open, проходящего в Портороже (Словения), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Стаховский, посеянный, как четвертый сеяный, начал свои выступления на челленджере со второго круга, и уверенно выиграл свой стартовый матч в Алессандро Бега - 6:1, 7:5.
Зато во втором круге челленджера в Портороже донетчанин Илья Марченко уступил лидеру посева Альязу Бедене - 7:5, 4:6, 2:6.
Заметим, что за выход в четвертьфинал Стаховский поспорит с 13-м сеяным Зденеком Коларом из Чехии.