Тенісист Джокович розповів, чому любить їсти траву на Вімблдоні

“Мені подобається їсти траву з кортів Вімблдону. Це означає, що я переміг у фіналі. Це схоже на невелику традицію — тричі я перемагав на турнірі і тричі їв траву після тріумфу. Я ще у віці 7-8 років сказав собі: „Якщо я виграю Вімблдон, я обов’язково повинен спробувати на смак траву з Центрального корту“. Не знаю, чому я вирішив саме так, але, коли я зробив це вперше, це стало найкращим десертом, який мені вдавалося спробувати в своєму житті. Сподіваюся, у мене ще буде такий досвід до закінчення кар’єри”, — заявив Джокович.

Варто відзначити, що екс-перша ракетка світу, який наразі посідає 21-й рядок в генерації АТР, вигравав Вімблдону у 2011, 2014 і 2015 роках.