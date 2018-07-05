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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Теннисист Джокович рассказал, почему любит есть траву на Уимблдоне

Теннисист Джокович рассказал, почему любит есть траву на Уимблдоне

Киев  •  УНН

 • 8622 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Трехкратный чемпион Уимблдона серб Новак Джокович рассказал о его захвата пробовать траву с газона на турнире Большого шлема в Великобритании, сообщает УНН со ссылкой на сайт ATP World Tour.

“Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона. Это значит, что я победил в финале. Это похоже на небольшую традицию — трижды я побеждал на турнире и трижды ел траву после триумфа. Я еще в возрасте 7-8 лет сказал себе: „Если я выиграю Уимблдон, я обязательно должен попробовать на вкус траву из Центрального корта“. Не знаю, почему я решил именно так, но, когда я сделал это впервые, это стало лучшим десертом, который мне удавалось попробовать в своей жизни. Надеюсь, у меня еще будет такой опыт до окончания карьеры”, — заявил Джокович.

Стоит отметить, что экс-первая ракетка мира, который сейчас занимает 21-ю строчку в генерации АТР, выигрывал Уимблдона в 2011, 2014 и 2015 годах.

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