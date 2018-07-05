Теннисист Джокович рассказал, почему любит есть траву на Уимблдоне

“Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона. Это значит, что я победил в финале. Это похоже на небольшую традицию — трижды я побеждал на турнире и трижды ел траву после триумфа. Я еще в возрасте 7-8 лет сказал себе: „Если я выиграю Уимблдон, я обязательно должен попробовать на вкус траву из Центрального корта“. Не знаю, почему я решил именно так, но, когда я сделал это впервые, это стало лучшим десертом, который мне удавалось попробовать в своей жизни. Надеюсь, у меня еще будет такой опыт до окончания карьеры”, — заявил Джокович.

Стоит отметить, что экс-первая ракетка мира, который сейчас занимает 21-ю строчку в генерации АТР, выигрывал Уимблдона в 2011, 2014 и 2015 годах.