Теніс: юна українка завоювала десяту поспіль перемогу на міжнародних турнірах

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. 16-річна українська тенісистка Анастасія Соболєва пробилася в чвертьфінал турніру ITF, що триває в Анталії (Туреччина), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Деталі

Соболєва продовжила свою переможну серію на турецьких турнірах і довела її до 10 поспіль виграних матчів. У другому колі на турнірі ITF W15 в Анталії вона завдала поразки німкені Лєні Пападакіс – 6:2, 4:1 (відмова).

Зазначимо, що Дар'я Лопатецька, посіяна під другим номером, у другому колі змагань поступилася італійці Нурії Бранкаччі – 5:7, 2:6.

Нагадаємо

Соболєва на минулому тижні виграла дебютний титул у кар'єрі на турнірі в Туреччині. 

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