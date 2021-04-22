Теніс: юна українка завоювала десяту поспіль перемогу на міжнародних турнірах

Деталі

Соболєва продовжила свою переможну серію на турецьких турнірах і довела її до 10 поспіль виграних матчів. У другому колі на турнірі ITF W15 в Анталії вона завдала поразки німкені Лєні Пападакіс – 6:2, 4:1 (відмова).

Зазначимо, що Дар'я Лопатецька, посіяна під другим номером, у другому колі змагань поступилася італійці Нурії Бранкаччі – 5:7, 2:6.

Нагадаємо

Соболєва на минулому тижні виграла дебютний титул у кар'єрі на турнірі в Туреччині.