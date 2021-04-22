Теніс: юна українка завоювала десяту поспіль перемогу на міжнародних турнірах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. 16-річна українська тенісистка Анастасія Соболєва пробилася в чвертьфінал турніру ITF, що триває в Анталії (Туреччина), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
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Соболєва продовжила свою переможну серію на турецьких турнірах і довела її до 10 поспіль виграних матчів. У другому колі на турнірі ITF W15 в Анталії вона завдала поразки німкені Лєні Пападакіс – 6:2, 4:1 (відмова).
Зазначимо, що Дар'я Лопатецька, посіяна під другим номером, у другому колі змагань поступилася італійці Нурії Бранкаччі – 5:7, 2:6.
Нагадаємо
Соболєва на минулому тижні виграла дебютний титул у кар'єрі на турнірі в Туреччині.