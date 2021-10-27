Теніс: Ястремська вийшла переможницею з українського дербі в Італії

Деталі

В українському дербі, яке відбулося на стадії другого кола турніру WTA 250 в Італії, Даяна Ястремська здобула перемогу в трьох сетах, витративши на неї годину та 51 хвилину – 6:1, 3:6, 7:5.

У вирішальному сеті Ястремська не подала на матч за рахунку 5:3, але у підсумку реалізувала матчбол на подачі Козлової у 12 геймі. Таким чином, вона вперше з вересня 2020 року здобула перемогу у трисетовому поєдинку.

Доповнення

У 1/4 фіналу українка зіграє з Жасмін Паоліні або Лукрецією Стефаніні.