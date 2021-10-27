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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннис: Ястремская вышла победительницей из украинского дерби в Италии

Киев • УНН

 • 16572 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова провели очный поединок во втором раунде турнира WTA 250 в Курмайоре (Италия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Теннис: Ястремская вышла победительницей из украинского дерби в Италии

Подробности

В украинском дерби, состоявшемся на стадии второго круга турнира WTA 250 в Италии, Даяна Ястремская одержала победу в трех сетах, потратив на нее час и 51 минуту - 6:1, 3:6, 7:5.

В решающем сете Ястремская не подала на матч при счете 5:3, но в итоге реализовала матчбол на подаче Козловой в 12 гейме. Таким образом, она впервые с сентября 2020 года одержала победу в трехсетовом поединке.

Дополнение

В 1/4 финала украинка сыграет с Жасмин Паолини или Лукрецией Стефанини.

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