Теннис: Ястремская вышла победительницей из украинского дерби в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова провели очный поединок во втором раунде турнира WTA 250 в Курмайоре (Италия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Подробности
В украинском дерби, состоявшемся на стадии второго круга турнира WTA 250 в Италии, Даяна Ястремская одержала победу в трех сетах, потратив на нее час и 51 минуту - 6:1, 3:6, 7:5.
В решающем сете Ястремская не подала на матч при счете 5:3, но в итоге реализовала матчбол на подаче Козловой в 12 гейме. Таким образом, она впервые с сентября 2020 года одержала победу в трехсетовом поединке.
Дополнение
В 1/4 финала украинка сыграет с Жасмин Паолини или Лукрецией Стефанини.