Теніс: українська тенісистка обіграла експершу ракетку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє УНН із посиланням на "Тенісний портал Україніи".
Деталі
У стартовому матчі 24-річна киянка за 1 годину 26 хвилин обіграла триразову переможницю турнірів Великого Шолома німецьку тенісистку Ангелік Кербер, посіяну під 26 номером: 6-2 6-4.
І в першій і в другій партії Калініна вела 5-0. Якщо в першому сеті українка змогла подати на партію з другої спроби, то в другому - тільки з третьої спроби зуміла завершити поєдинок на свою користь.
Кербер не реалізували брейкпойнт і відіграла 1 матчбол за рахунку 5-4 на користь Калініної. Українка реалізувала другий матчбол і здобула перемогу.
Наступна суперниця Калініної визначиться в протистоянні американки Даніель Коллінз і китаянки Ван Сюй.
Доповнення
Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі зіграє в 2 колі турніру Великого Шолома. Вперше їй це вдалося в 2018 році на Відкритому чемпіонаті США.
Українка вперше в кар'єрі обігрує тенісистку топ-50. Раніше їй вдавалося здолати 2 тенісисток топ-40: Даніель Коллінз і Катержину Синякову.