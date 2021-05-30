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Теніс: українська тенісистка обіграла експершу ракетку світу

Київ • УНН

 • 14730 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє УНН із посиланням на "Тенісний портал Україніи".

Теніс: українська тенісистка обіграла експершу ракетку світу

Деталі 

У стартовому матчі 24-річна киянка за 1 годину 26 хвилин обіграла триразову переможницю турнірів Великого Шолома німецьку тенісистку Ангелік Кербер, посіяну під 26 номером: 6-2 6-4.

І в першій і в другій партії Калініна вела 5-0. Якщо в першому сеті українка змогла подати на партію з другої спроби, то в другому - тільки з третьої спроби зуміла завершити поєдинок на свою користь.

Кербер не реалізували брейкпойнт і відіграла 1 матчбол за рахунку 5-4 на користь Калініної. Українка реалізувала другий матчбол і здобула перемогу.

Наступна суперниця Калініної визначиться в протистоянні американки Даніель Коллінз і китаянки Ван Сюй.

Доповнення

Ангеліна Калініна вдруге в кар'єрі зіграє в 2 колі турніру Великого Шолома. Вперше їй це вдалося в 2018 році на Відкритому чемпіонаті США.

Українка вперше в кар'єрі обігрує тенісистку топ-50. Раніше їй вдавалося здолати 2 тенісисток топ-40: Даніель Коллінз і Катержину Синякову.

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