Теніс: українка завоювала путівку в фінал турніру у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок проведе боротьбу за свій шостий парний титул WTA, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У півфіналі турніру WTA-500 “St Petersburg Ladies Trophy” українсько-румунська пара Кіченок/Олару, посіяна під першим номером, за 1 годину 20 хвилин переграла румунсько-нідерландський дует Нікулеску/Паттінама-Керкхов — 6:1, 7:5.
Зазначимо, що на рахунку Кіченок — п’ять парних титулів, останніх з яких українка завоювала в Хобареті в січні 2020 року в парі з Саней Мірзою.
Доповнення
Призовий фонд змагань сягнув 565 тис. дол.