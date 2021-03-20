Теніс: українка завоювала путівку в фінал турніру у Санкт-Петербурзі

Деталі

У півфіналі турніру WTA-500 “St Petersburg Ladies Trophy” українсько-румунська пара Кіченок/Олару, посіяна під першим номером, за 1 годину 20 хвилин переграла румунсько-нідерландський дует Нікулеску/Паттінама-Керкхов — 6:1, 7:5.

Зазначимо, що на рахунку Кіченок — п’ять парних титулів, останніх з яких українка завоювала в Хобареті в січні 2020 року в парі з Саней Мірзою.

Доповнення

Призовий фонд змагань сягнув 565 тис. дол.