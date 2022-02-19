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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Теніс: українка обіграла росіянку на шляху до фіналу змагань ITF у Німеччині

Теніс: українка обіграла росіянку на шляху до фіналу змагань ITF у Німеччині

Київ • УНН

 • 7543 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур пробилася у фінал великого турніру ITF із
призовим фондом 60 тис. доларів в Альтенкірхені (Німеччина), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У півфіналі киянка, під п'ятим номером, обіграла Еріку Андрєєву із Росії – 6:2, 6:3. Суперницею українки у фіналі стане — Грет Міннен із Бельгії, яка посідає 91 місце в світовому табелі про рангу. Для тенісисток це буде перший очний поєдинок.

Довідка

19-річна українка боротиметься за свій перший титул у 2022 році. Минулого сезону Снігур виграла два турніри ITF, а всього в її активі - 6 титулів ITF.

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