Теннис: украинка обыграла россиянку на пути к финалу соревнований ITF в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в финал крупного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долларов Альтенкирхене (Германия), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В полуфинале киевлянка, под пятым номером, обыграла Эрику Андрееву из России - 6:2, 6:3. Соперницей украинки в финале станет — Грет Миннен из Бельгии, которая занимает 91 место в мировом табели о ранга. Для теннисисток это будет первый очный поединок.
Справка
19-Летняя украинка будет бороться за свой первый титул в 2022 году. В прошлом сезоне Снегирь выиграла два турнира ITF, а всего в ее активе - 6 титулов ITF.