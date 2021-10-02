Теніс: Світоліна не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру в Чикаго

Деталі

Світоліна та представниця Тунісу Онс Жабер (6-та сіяна) провели на корті 1 годину і 22 хвилини. Світоліна лідирувала в першій партії 4:1, після чого програла 8 геймів поспіль — 4:6, 2:6.

Для Жабер це перша перемога в матчах з українкою після 3-х поразок.

Окрім того, Жабер оформила свою п’яту перемогу за останні шість матчів проти суперниці з топ-10 рейтингу. Далі 16-та ракетка світу зіграє або з Беліндою Бенчіч, або з Оленою Рибакіною.

Нагадаємо

Світоліна втратила позиції в рейтингу WTA.