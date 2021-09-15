Теніс: одна українка перемогла на старті основної сітки турніру WTA в Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Тенісистка Ангеліна Калініна стала єдиною українкою, якій вдалося пройти у друге коло на турнірі WTA 250 у Порторожі (Словенія), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Калініна завдала поразки досі небезпечній італійці Сарі Еррані- 7:6 (7:3), 6:2.
Далі на Калініну очікує поєдинок проти переможниці матчу Тамара Зіданшек — Крістіна Феррандо.
Примітно, що Катаріна Завацька програла свій матч першого кола британці Бутлер — 5:7, 3:6, а Даяна Ястремська програючи 6:7, 1:4 італійці Паоліні знялася зі змагань.
Контекст
Найкращий тенісист України переміг на старті турніру в Стамбулі.