Теніс: друга українка перемогла на старті AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Представниця українського тенісу Марта Костюк здобула перемогу у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Уродженка Києва у двох сетах розібралася із Діан Паррі з Франції – 6:1, 7:6 (7:2).
Матч тривав близько 1,5 години. Костюк виконала чотири брейки та програла один гейм на подачі. У другому раунді українка зіграє проти 32-ї сіяної Сари Соррібес-Тормо. Рахунок особистих зустрічей 1:1, торік Костюк обіграла іспанку на турнірі в Абу-Дабі.
Відзначимо, що в наступному раунді Костюк очікує протистояння із 32 сіяною Соррібес-Тормо із Іспанії.
Доповнення
Інші представниці України поступилися у першому колі: Леся Цуренко програла Ешлі Барті, Ястремська поступилася Бренгл, а Калініна не змогла здолати 21-шу сіяну Пегулу.
Контекст
Світоліна виграла перший поєдинок Відкритого чемпіонату Австралії.