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Теніс: друга українка перемогла на старті AUS Open

Теніс: друга українка перемогла на старті AUS Open

Київ • УНН

 • 19072 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Представниця українського тенісу Марта Костюк здобула перемогу у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Уродженка Києва у двох сетах розібралася із Діан Паррі з Франції – 6:1, 7:6 (7:2).

Матч тривав близько 1,5 години. Костюк виконала чотири брейки та програла один гейм на подачі. У другому раунді українка зіграє проти 32-ї сіяної Сари Соррібес-Тормо. Рахунок особистих зустрічей 1:1, торік Костюк обіграла іспанку на турнірі в Абу-Дабі.

Відзначимо, що в наступному раунді Костюк очікує протистояння із 32 сіяною Соррібес-Тормо із Іспанії.

Доповнення

Інші представниці України поступилися у першому колі: Леся Цуренко програла Ешлі Барті, Ястремська поступилася Бренгл, а Калініна не змогла здолати 21-шу сіяну Пегулу.

Контекст

Світоліна виграла перший поєдинок Відкритого чемпіонату Австралії.

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