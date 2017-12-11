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Темпи інфляції уповільнились

Темпи інфляції уповільнились

Київ • УНН

 • 12272 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2017 року становила 0,9% порівняно з попереднім місяцем (1,2%), а з початку року – 12,5%. Про свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє УНН.

У листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали яйця – на 11,2%.

Сало, молоко, сметана, сири, масло, кисломолочна продукція та хліб подорожчали у середньому на 5,9 – 2,3% відповідно.

Водночас гречка, цукор, фрукти, м’ясо птиці та свинина подешевшали на 6,8 – 1,4%.

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%.

Крім того, зросли також тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8%. Зокрема, підвищилась ціна на опалення – на 2,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,2%.

Відмічається також і зростання цін на транспорт – на 2%, що спричинено, насамперед, подорожчанням палива та мастил на 3,3%, а також проїзду в автодорожньому транспорті на 1,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2%.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що за підсумками 2017 року інфляція становитиме 11,2%.

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