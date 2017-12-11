Темпы инфляции замедлились
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 составила 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем (1,2%), а с начала года - 12,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает УНН.
В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего подорожали яйца - на 11,2%.
Сало, молоко, сметана, сыры, масло, кисломолочная продукция и хлеб подорожали в среднем на 5,9 - 2,3% соответственно.
В то же время гречка, сахар, фрукты, мясо птицы и свинина подешевели на 6,8 - 1,4%.
Цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,6%.
Кроме того, возросли также тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8%. В частности, повысилась цена на отопление - на 2,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.
Отмечается также и рост цен на транспорт - на 2%, что вызвано, прежде всего, подорожанием топлива и масел на 3,3%, а также проезда в автодорожном транспорте на 1,9%.
В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием услуг мобильной связи на 2%.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что по итогам 2017 инфляция составит 11,2%.