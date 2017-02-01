Температура в оселях Авдіївки підтримується на рівні 15 градусів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В місті Авдіївка Донецької області забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 50 градусів) в системі теплопостачання міста, в квартирах підтримується температура повітря 15 градусів тепла. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Для недопущення переохолодження і надання допомоги населенню функціонує пункт життєзабезпечення, до якого звернулось вже понад 1 тис. осіб. У разі необхідності буде розгорнуто ще один пункт життєзабезпечення та додаткові пункти обігріву на базі дошкільних і навчальних закладів Авдіївки. Про це повідомив Голова ДСНС Микола Чечоткін 1 лютого під час засідання Уряду України.
“У місті відсутнє електропостачання. Будинок людей похилого віку, лікарні забезпечені автономними засобами електроживлення та продовжують функціонувати в штатному режимі. Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється по графіку 2 рази на добу. Для електроживлення насосної станції і подачі питної води із резервуарів встановлено генератор великої потужності, який доставлено підрозділами ДСНС Запорізької області”, — зазначив Микола Чечоткін.
За словами голови ДСНС, у місті організовано підвіз питної та технічної води для населення. Для цього залучено шість спеціальних автомобілів (2 цистерни від ДСНС, та 4 цистерни від комунальних служб). Крім того, для забезпечення технічною водою залучено 4 автоцистерни.
Протягом минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні м.Костянтинівка 15 тяжкохворих осіб. Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до смт Білецьке Добропільського району. Сьогодні розпочато перевезення 175 осіб, з них 88 дітей, до м. Святогірська, в оздоровчі комплекси.
Крім того, з метою захисту цивільного населення і вирішення їх першочергових потреб ДСНС спільно з місцевими органами влади організовано цілодобову роботу “гарячої лінії” за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій
Наразі на території міста Авдіївка функціонує 11 пунктів обігріву, з яких — 7 мобільних пунктів розгорнуті підрозділами ДСНС, 3 — стаціонарних та 1 — від благодійної організації. Працює три польових кухні.
Нагадаємо, більше 100 жителів Авдіївки, серед яких 65 дітей, трьома автобусами перевезли до Святогірська, Покровська та Маріуполя.