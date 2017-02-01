Температура в домах Авдеевки поддерживается на уровне 15 градусов - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В городе Авдеевка Донецкой области обеспечено минимальное давление и температурк теплоносителя (до 50 градусов) в системе теплоснабжения города, в квартирах поддерживается температура воздуха 15 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
Для недопущения переохлаждения и оказания помощи населению функционирует пункт жизнеобеспечения, к которому обратилось уже более 1 тыс. человек. В случае необходимости будет развернут еще один пункт жизнеобеспечения и дополнительные пункты обогрева на базе дошкольных и учебных заведений Авдеевки. Об этом сообщил Председатель ГосЧС Николай Чечеткин 1 февраля во время заседания правительства Украины.
"В городе отсутствует электроснабжение. Дом престарелых, больницы обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Водоснабжение жителей города в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГосЧС Запорожской области", - отметил Николай Чечеткин.
По словам председателя ГосЧС в городе организован подвоз питьевой и технической воды для населения. Для этого привлечены шесть специальных автомобилей (2 цистерны от ГосЧС и 4 цистерны от коммунальных служб). Кроме того, для обеспечения технической водой привлечено 4 автоцистерны.
За прошедшие сутки из Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу г. Константиновка 15 тяжелобольных. Осуществлена эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых в г. Белецкое Добропольского района. Сегодня начаты перевозки 175 человек, из них 88 детей, в г. Святогорске, в оздоровительные комплексы.
Кроме того, в целях защиты гражданского населения и решения их первоочередных потребностей ГосЧС совместно с местными органами власти организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций
Сейчас на территории города Авдеевка функционирует 11 пунктов обогрева, из которых - 7 мобильных пунктов развернутые подразделениями ГосЧС, 3 - стационарных и 1 - от благотворительной организации. Работает три полевых кухни.
Напомним, более 100 жителей Авдеевки, среди которых 65 детей, тремя автобусами перевезли в Святогорск, Покровск и Мариуполь.