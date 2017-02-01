Температура в домах Авдеевки поддерживается на уровне 15 градусов - ГосЧС

ukru
19:49 • 12918 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 101790 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 107881 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106062 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130588 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112202 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119669 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130060 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140174 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144529 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 34280 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105490 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103146 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 39463 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 75698 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 12822 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 101769 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 75698 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103146 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135788 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144081 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149062 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147656 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151117 просмотра
Актуальное
Температура в домах Авдеевки поддерживается на уровне 15 градусов - ГосЧС

Температура в домах Авдеевки поддерживается на уровне 15 градусов - ГосЧС

Киев • УНН

 • 6476 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В городе Авдеевка Донецкой области обеспечено минимальное давление и температурк теплоносителя (до 50 градусов) в системе теплоснабжения города, в квартирах поддерживается температура воздуха 15 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

Для недопущения переохлаждения и оказания помощи населению функционирует пункт жизнеобеспечения, к которому обратилось уже более 1 тыс. человек. В случае необходимости будет развернут еще один пункт жизнеобеспечения и дополнительные пункты обогрева на базе дошкольных и учебных заведений Авдеевки. Об этом сообщил Председатель ГосЧС Николай Чечеткин 1 февраля во время заседания правительства Украины.

"В городе отсутствует электроснабжение. Дом престарелых, больницы обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Водоснабжение жителей города в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГосЧС Запорожской области", - отметил Николай Чечеткин.

По словам председателя ГосЧС в городе организован подвоз питьевой и технической воды для населения. Для этого привлечены шесть специальных автомобилей (2 цистерны от ГосЧС и 4 цистерны от коммунальных служб). Кроме того, для обеспечения технической водой привлечено 4 автоцистерны.

За прошедшие сутки из Авдеевской городской больницы перевезено в центральную районную больницу г. Константиновка 15 тяжелобольных. Осуществлена ​​эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых в г. Белецкое Добропольского района. Сегодня начаты перевозки 175 человек, из них 88 детей, в г. Святогорске, в оздоровительные комплексы.

Кроме того, в целях защиты гражданского населения и решения их первоочередных потребностей ГосЧС совместно с местными органами власти организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062 -36-315-44), по которым граждане могут обращаться по вопросам эвакуации и оказания им первоочередной помощи.

Сейчас на территории города Авдеевка функционирует 11 пунктов обогрева, из которых - 7 мобильных пунктов развернутые подразделениями ГосЧС, 3 - стационарных и 1 - от благотворительной организации. Работает три полевых кухни.

Напомним, более 100 жителей Авдеевки, среди которых 65 детей, тремя автобусами перевезли в Святогорск, Покровск и Мариуполь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы