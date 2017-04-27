Температура повітря в Україні підвищиться до 20 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні температура повітря в Україні впродовж дня підвищиться до 15-20° тепла, на заході до 18-24° тепла. У східних областях очікується 9-14° в тепла. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 6-12° тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні, окрім східних областей, очікується сильний вітер. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише в західних областях та в Житомирській області пройдуть дощі, місцями з грозами.
-
- У західній частині очікуються короткочасні грозові дощі. Вночі 6-12° тепла, вдень 16-24° тепла.
-
- У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 16-22° тепла.
-
- У східних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 12-16° тепла.
-
- У центральній частині очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі 5-11° тепла, вдень 15-22° тепла.
-
- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 6-12° тепла, вдень 14-20° тепла.
-
Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12, місцями, окрім східних областей, пориви 15-20 м/с.