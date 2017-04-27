Температура повітря в Україні підвищиться до 20 градусів тепла

В Україні, окрім східних областей, очікується сильний вітер. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише в західних областях та в Житомирській області пройдуть дощі, місцями з грозами.



У західній частині очікуються короткочасні грозові дощі. Вночі 6-12° тепла, вдень 16-24° тепла.



У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 16-22° тепла.



У східних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 12-16° тепла.



У центральній частині очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі 5-11° тепла, вдень 15-22° тепла.



У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 6-12° тепла, вдень 14-20° тепла.



Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12, місцями, окрім східних областей, пориви 15-20 м/с.