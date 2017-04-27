Температура воздуха в Украине повысится до 20 градусов тепла

В Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный ветер. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях и в Житомирской области пройдут дожди, местами с грозами.



В западной части ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью 6-12 ° тепла, днем ​​16-24 ° тепла.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем ​​16-22 ° тепла.



В восточных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем ​​12-16 ° тепла.



В центральной части ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 5-11 ° тепла, днем ​​15-22 ° тепла.



В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 6-12 ° тепла, днем ​​14-20 ° тепла.



Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме восточных областей, порывы 15-20 м / с.