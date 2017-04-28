Температура в день підвищиться до 24 градусів тепла

В Україні, окрім східних областей, очікується сильний вітер. У більшості областей пануватиме суха сонячна погода, лише в західних областях та в Житомирській області можливі окремі грозові дощі.



У західній частині очікуються короткочасні грозові дощі. Вночі 8-13° тепла, вдень 18-24°, місцями 25-27° тепла.



У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 5-9° тепла, вдень 16-23° тепла.



У східних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 14-18° тепла.



У центральній частині очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі 5-11° тепла, вдень 16-23° тепла.



У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 6-12° тепла, вдень 16-22° тепла, у прибережних районах місцями 12-17° тепла.



Вітер в Україні південний, поривчастий, 5-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду.