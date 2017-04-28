Температура днем поднимется до 24 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня температура воздуха в Украине в течение дня повысится до 18-24° градусов тепла, на западе местами до 25-27° градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный ветер. В большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, лишь в западных областях и в Житомирской области возможны отдельные грозовые дожди.
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- В западной части ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью 8-13° тепла, днем 18-24°, местами 25-27° тепла.
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- В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 5-9° тепла, днем 16-23° тепла.
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- В восточных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 14-18° тепла.
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- В центральной части ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 5-11° тепла, днем 16-23° тепла.
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- В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 6-12° тепла, днем 16-22° тепла, в прибрежных районах местами 12-17° тепла.
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Ветер в Украине южный, порывистый, 5-12, местами порывы 15-20 метров в секунду.