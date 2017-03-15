Темна матерія була майже відсутня після Великого Вибуху

“Дивно, але швидкість обертання зірок і газу в цих галактиках не є однаковою для їх околиць і центру — вона зменшується при русі до їх периферії. Це означає, що або в них домінувала звичайна, а не темна матерія, або ж потоки газу в них були набагато активнішими і турбулентними, ніж в їх сучасниць,” — заявив Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) з Інституту позаземної фізики Товариства Макса Планка в Гархинге (Німеччина).

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Досить довгий час вчені вважали, що Всесвіт складається з тієї матерії, яку ми бачимо і яка становить основу всіх зірок, чорних дір, туманностей, скупчень пилу і планет. Але перші спостереження за швидкістю руху зірок в довколишніх до нас галактиках в 70 роках минулого століття показали, що світила на їх околицях рухаються в них з неможливо високою швидкістю, яка була приблизно в 10 разів вище, ніж показували розрахунки на базі мас всіх зірок в них .

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Причиною цього, як сьогодні вважають вчені, є так звана темна матерія — загадкова субстанція, на чию частку припадає приблизно 75% від маси матерії у Всесвіті. Як правило, в кожній галактиці приблизно в 8-10 разів більше темної матерії, ніж її видимої, і ця темна матерія утримує зірки на місці і не дає їм “розбігтися”.

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Р.Генцель і його колеги відкрили ще одну цікавинку в тому, як темна матерія була розподілена і як вона поводилася в далекому минулому, спостерігаючи за далекими галактиками, що виникли всього через 3 мільярди років після Великого Вибуху, за допомогою телескопа VLT у високогірній обсерваторії Паранал в Чилі .

В цілому команді Р.Генцель вдалося виявити шість великих і яскравих галактик, порівнянних за масою з нашою Галактикою, і виміряти швидкість обертання зірок в них по тому, наскільки сильно “розтягнуті” і “стиснуті” лінії водню і деяких інших елементів в їх спектрі.

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Вчені виявили, що замість рівної швидкості руху зірок на околицях і в центрах галактик вони побачили, що світила, що знаходилися на околицях цих шести древніх “зіркових мегаполісів”, рухалися помітно повільніше, ніж зірки в їх ядрі. Як пояснює Р.Генцель, це означає, що темної матерії в них набагато менше, ніж в сучасних галактиках.

Більш того, подальші спостереження і теоретичні розрахунки показали, що в центральній частині цих галактик фактично немає темної матерії, або міститься її вкрай мала кількість. Це відкриття, з одного боку, укладається в інші спостереження за ранньому Всесвіті, але, з іншого боку, воно вказує на те, що галактики сформувалися раніше, ніж в них зібралася темна матерія, що в повному обсязі відповідає поточним уявленням про її поведінці і розподілі.

З іншого боку, вчені визнають, що подібна відсутність темної матерії в галактиках могла бути просто локальною аномалією в розподілі цієї загадкової субстанції, або ж “звичайна” матерія могла накопичитися в ядрах галактик під дією інших згустків темної матерії, що “виштовхує” газ з периферії перших галактик Всесвіту в їх центральні регіони.