Темная материя практически отсутствовала после Большого Взрыва

"Удивительно, но скорость вращения звезд и газа в этих галактиках не является одинаковой для их окрестностей и центра - она ​​уменьшается при движении к их периферии. Это означает, что либо в них доминировала обычная, а не темная материя, или потоки газа в них были гораздо активнее и турбулентными, чем в их современниц", - заявил Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) из Института внеземной физики Общества Макса Планка в Гархинге (Германия).

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Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую мы видим и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках в 70 годах прошлого века показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех звезд в них.

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Причиной этого, как сегодня считают ученые, является так называемая темная материя - загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой, и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться".

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Р.Генцель и его коллеги открыли еще одну изюминку в том, как темная материя была распределена и как она вела себя в далеком прошлом, наблюдая за далекими галактиками, возникшие всего через 3 миллиарда лет после Большого Взрыва, с помощью телескопа VLT в высокогорной обсерватории Паранал в Чили.

В целом команде Р.Генцеля удалось обнаружить шесть больших и ярких галактик, сравнимых по массе с нашей Галактикой, и измерить скорость вращения звезд в них по тому, насколько сильно "растянуты" и "сжатые" линии водорода и других элементов в их спектре.

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Ученые обнаружили, что вместо равной скорости движения звезд в окрестностях и в центрах галактик они увидели, что светила, находившихся в окрестностях этих шести древних "звездных мегаполисов", двигались заметно медленнее, чем звезды в их ядре. Как объясняет Р.Генцель, это означает, что темной материи в них гораздо меньше, чем в современных галактиках.

Более того, дальнейшие наблюдения и теоретические расчеты показали, что в центральной части этих галактик практически нет темной материи, или содержится ее крайне малое количество. Это открытие, с одной стороны, заключается в другие наблюдения за ранней Вселенной, но, с другой стороны, оно указывает на то, что галактики сформировались раньше, чем в них собралась темная материя, в полном объеме соответствует текущим представлениям о его поведении и распределении.

С другой стороны, ученые признают, что подобная отсутствие темной материи в галактиках могла быть просто локальной аномалией в распределении этой загадочной субстанции, или "обычная" материя могла накопиться в ядрах галактик под действием других сгустков темной материи, "выталкивает" газ с периферии первых галактик Вселенной в их центральные регионы.