Telegram знайшов спосіб внутрішнього обходу блокування Роскомнагляду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Незабаром в Telegram буде реалізована можливість одночасного використання кілька проксі-з'єднань для обходу блокіровок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аppleinsider.
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Незабаром в Telegram буде реалізована можливість одночасного використання кілька проксі-з'єднань для обходу блококування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аppleinsider.
Відповідне нововведення вже є в попередніх версіях програми для мобільних і десктопних платформ.
Можливість зберегти в пам'яті більше одного проксі-сервера дозволить месенджер самостійно відновлювати свою роботу в разі масованих атак з боку інтернет-провайдерів. Завдяки даному нововведенню клієнт зможе без сторонньої допомоги відшукати активне з'єднання з числа доступних, забезпечивши стабільне підключення до серверів Telegram.
Також очікується, що в оновленій версії месенджера буде реалізована функція швидкого доступу до налаштувань проксі. Спрощення пошуку даного розділу, впевнені творці Telegram, дозволить користувачам, які погано розбираються в тонкощах поводження блокувань, занести в пам'ять додатка дані про декілька проксі-серверів для подальшого використання.
Нагадаємо, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджеру на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".