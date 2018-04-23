Telegram нашел способ внутреннего обхода блокировки Роскомнадзора

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В скором времени в Telegram будет реализована возможность одновременного использования несколько прокси-соединений для обхода блокіровок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аppleinsider.

Соответствующее нововведение уже доступно в предварительных версиях приложения для мобильных и десктопных платформ.

Возможность сохранить в памяти больше одного прокси-сервера позволит мессенджеру самостоятельно восстанавливать свою работу в случае массированных атак со стороны интернет-провайдеров. Благодаря данному нововведению клиент сможет без посторонней помощи отыскать активное соединение из числа доступных, обеспечив стабильное подключение к серверам Telegram.



Также ожидается, что в обновленной версии мессенджера будет реализована функция быстрого доступа к настройкам прокси. Упрощение поиска данного раздела, уверены создатели Telegram, позволит пользователям, которые плохо разбираются в тонкостях обхождения блокировок, занести в память приложения данные о нескольких прокси-серверах для дальнейшего использования.



Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".