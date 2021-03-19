Технічна поразка: суд виніс рішення по матчу Україна - Швейцарія

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив у силі рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА за скасований поєдинок Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія - Україна, який повинен був відбутися 17 листопада 2020 року. Про це пише УНН з посиланням на CAS.

Цитата

"CAS відхиляє апеляцію УАФ і підтверджує, що матч Швейцарія - Україна оголошується завершеним з рахунком 3:0", - йдеться в заяві.

Контекст

Таким чином, суд підтвердив рішення УЄФА від 25 листопада 2020 року зарахувати українській збірній технічну поразку з рахунком 0:3 після того, як УАФ була визнана винною в тому, що матч не відбувся.

CAS прийшов до висновку, що "правила, викладені в циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені і застосовані апеляційною комісією УЄФА, коли вона прийшла до висновку, що через відсутність реальних варіантів зміни розкладу, УАФ повинна була нести відповідальність за те, що матч не відбувся". Як наслідок, матч був визнаний програним українською стороною.

У CAS також підкреслили, що УАФ "не була винна, а стала випадковою жертвою пандемії коронавірусу". Було ухвалено, що УАФ не оплачуватиме УЄФА і Швейцарській футбольної асоціації будь-які витрати.

Додамо

Матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.

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