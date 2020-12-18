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Технічна перемога: стала відома доля скасованого поєдинку УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення стосовно скасованого поєдинку 13-го туру Прем’єр-ліги “Інгулець” — “Шахтар”, передає УНН з посиланням на сайти УАФ та “Шахтаря”.

Технічна перемога: стала відома доля скасованого поєдинку УПЛ

КДК встановив провину “Інгульця” в незабезпеченні підготовки футбольного поля для проведення матчу. Згідно з частиною 6 статті 10 Регламенту УПЛ “Шахтарю” зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0, а “Інгульцю” — технічну поразку 0:3.

Додатково ФК “Інгулець” (Петрове) зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тис. грн.

Додамо, у таблиці “Шахтар” наблизився до лідера змагань “Динамо” — 29 очок проти 30. “Інгулець” з 11-ма — 10-й.

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