Технічна перемога: стала відома доля скасованого поєдинку УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення стосовно скасованого поєдинку 13-го туру Прем’єр-ліги “Інгулець” — “Шахтар”, передає УНН з посиланням на сайти УАФ та “Шахтаря”.
КДК встановив провину “Інгульця” в незабезпеченні підготовки футбольного поля для проведення матчу. Згідно з частиною 6 статті 10 Регламенту УПЛ “Шахтарю” зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0, а “Інгульцю” — технічну поразку 0:3.
Додатково ФК “Інгулець” (Петрове) зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тис. грн.
Додамо, у таблиці “Шахтар” наблизився до лідера змагань “Динамо” — 29 очок проти 30. “Інгулець” з 11-ма — 10-й.