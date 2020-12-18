Техническая победа: стала известна судьба отмененного поединка УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение касательно отмененного поединка 13-го тура Премьер-лиги “Ингулец” — “Шахтер”, передает УНН со ссылкой на сайты УАФ и “Шахтера”.
КДК установил вину “Ингульца” в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Согласно части 6 статьи 10 Регламента УПЛ “Шахтеру” засчитано техническое победу со счетом 3:0, а “Ингульцу” — техническое поражение 0:3.
Дополнительно ФК “Ингулец” (Петрово) обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тыс. грн.
Добавим, в таблице “Шахтер” приблизился к лидеру соревнований “Динамо” — 29 очков против 30. “Ингулец” с 11-ю — 10-й.