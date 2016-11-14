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Техдопомога МАГАТЕ Україні становить більше 800 тис. євро

Техдопомога МАГАТЕ Україні становить більше 800 тис. євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У рамках програми технічного співробітництва на 2016-2017 рік сума технічної допомоги Міжнародного агентства атомної енергії (МАГАТЕ) Україні становить 836 900 євро. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"На сьогоднішній день в рамках програми технічного співробітництва МАГАТЕ на 2016-2017 роки Україною реалізуються чотири національні проекти, що охоплюють сфери діяльності: удосконалення системи контролю на предмет відповідності вимогам безпеки. Створення національного експертно-консультаційного центру з біодозиметрії. Надання допомоги у виведенні з експлуатації та поводженні з радіоактивними відходами на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС. Зміцнення потенціалу у сфері державного обліку. Сума технічної допомоги МАГАТЕ Україні становить 836 900 євро", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у прес-службі зазначили, що важливим для України є реалізація протягом 2016-2017 років низки регіональних проектів, серед яких – проект зі сприяння радіологічній реабілітації територій, які перебувають під впливом аварії на Чорнобильській АЕС, і розповсюдження інформації щодо чорнобильської аварії. На цей проект загалом МАГАТЕ виділяється 207 000 євро.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.

За словами І.Насалика, Україна самостіной забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.

Також нагадаємо, Україна має вдвічі більше дорого вартісного урану, ніж США.

Загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Розвідка одного уранового родовища вартує близько 100-200 млн грн.

Тому, на переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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