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Техпомощь МАГАТЭ Украине составляет более 800 тыс. евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В рамках программы технического сотрудничества на 2016-2017 годы сумма технической помощи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украине составляет 836 900 евро. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"На сегодняшний день в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ на 2016-2017 годы Украиной реализуются четыре национальных проекта, охватывающих сферы деятельности: совершенствование системы контроля на предмет соответствия требованиям безопасности. Создание национального экспертно-консультационного центра по биодозиметрии. Оказание помощи в выводе из эксплуатации и обращении с радиоактивными отходами на промышленной площадке Чернобыльской АЭС. Укрепление потенциала в сфере государственного учета. Сумма технической помощи МАГАТЭ Украине составляет 836 900 евро", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что важной для Украины является реализация в течение 2016-2017 годов ряда региональных проектов, среди которых - проект по содействию радиологической реабилитации территорий, находящихся под влиянием аварии на Чернобыльской АЭС, и распространение информации о чернобыльской аварии. На этот проект в целом МАГАТЭ выделяется 207 тысяч евро.

Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.

По словам И.Насалика, Украина самостоятельно будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.

Также напомним, Украина имеет вдвое больше дорого стоимостного урана, чем США.

В общем в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.

Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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