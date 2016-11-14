Техпомощь МАГАТЭ Украине составляет более 800 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В рамках программы технического сотрудничества на 2016-2017 годы сумма технической помощи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украине составляет 836 900 евро. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
"На сегодняшний день в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ на 2016-2017 годы Украиной реализуются четыре национальных проекта, охватывающих сферы деятельности: совершенствование системы контроля на предмет соответствия требованиям безопасности. Создание национального экспертно-консультационного центра по биодозиметрии. Оказание помощи в выводе из эксплуатации и обращении с радиоактивными отходами на промышленной площадке Чернобыльской АЭС. Укрепление потенциала в сфере государственного учета. Сумма технической помощи МАГАТЭ Украине составляет 836 900 евро", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что важной для Украины является реализация в течение 2016-2017 годов ряда региональных проектов, среди которых - проект по содействию радиологической реабилитации территорий, находящихся под влиянием аварии на Чернобыльской АЭС, и распространение информации о чернобыльской аварии. На этот проект в целом МАГАТЭ выделяется 207 тысяч евро.
Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива.
По словам И.Насалика, Украина самостоятельно будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
Также напомним, Украина имеет вдвое больше дорого стоимостного урана, чем США.
В общем в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.
Поэтому, по убеждению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.