Тайвань проводить бойові та аварійні навчання вслід за Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Понад 1000 добровольців розіграли тривожний ряд потенційних лих та багато інших ситуацій після останніх військових навчань Китаю, які закінчилися лише за три дні до цього. Про це УНН пише з посиланням на Channel News Asia.
Самокерований Тайвань перебуває у стані підвищеної готовності після того, як Пекін провів триденні військові навчання, які імітували «закриття» острова.
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У ході надзвичайних ситуацій, що розігралися в місті Тайчжун, рятувальники евакуювали поранених на ношах, а мертвих манекенів відвозили у мішках для трупів.
Заздалегідь заплановані навчання в Тайчжуні зазвичай присвячені стихійним лихам.
Цього року, однак, сценарії війни складали більшість навчань, у яких брали участь цивільні особи, пожежники, солдати та студенти.
Влада острова готує мирних жителів до початку, ймовірного, конфлікту, а також нарощує військові витрати та навчання резервістів. Минулого року на Тайвані були проведені навчання з повітряного нальоту, і мешканцям роздали інструкції з підготовки до китайського вторгнення.
Навчання в четвер були частиною цих ширших зусиль після двох раундів китайських військових навчань минулого року і все більш войовничих загроз з боку китайського уряду при Сі Цзіньпіні.
Вторгнення росії в Україну також викликало побоювання, що Пекін тепер має дорожню карту для анексії свого меншого сусіда.
Декілька навчань, схоже, повторювали ситуації, які спостерігалися в обстріляних українських містах, включаючи рятувальні роботи зі зруйнованих будівель.
Вони також включали вибух на нафтовому об'єкті та напад на телекомунікації.
Навчання у четвер були першими у серії з 11 етапів, які пройдуть на Тайвані до липня.