Тайвань проводит боевые и аварийные учения вслед за Китаем

Самоуправляемый Тайвань находится в состоянии повышенной готовности после того, как Пекин провел трехдневные военные учения, которые имитировали «закрытие» острова.

Детали

В ходе чрезвычайных ситуаций, разыгравшихся в городе Тайчжун, спасатели эвакуировали раненых на носилках, а мертвых манекенов увозили в мешках для трупов.

Заранее запланированные учения в Тайчжуне обычно посвящены стихийным бедствиям.

В этом году, однако, сценарии войны составляли большинство учений, в которых участвовали гражданские лица, пожарные, солдаты и студенты.

Власти острова готовят мирных жителей к началу вероятного конфликта, а также увеличивают военные расходы и обучение резервистов. В прошлом году на Тайване были проведены учения по воздушному налету, и жителям раздали инструкции по подготовке к китайскому вторжению.

Учения в четверг были частью этих более широких усилий после двух раундов китайских военных учений в прошлом году и все более воинственных угроз со стороны китайского правительства при Си Цзиньпине.

Вторжение россии в Украину также вызвало опасения, что Пекин теперь имеет дорожную карту для аннексии своего меньшего соседа.

Несколько учений, похоже, повторяли ситуации, которые наблюдались в обстрелянных украинских городах, включая спасательные работы из разрушенных зданий.

Они также включали взрыв на нефтяном объекте и нападение на телекоммуникации.

Учения в четверг были первыми в серии из 11 этапов, которые пройдут на Тайване до июля.