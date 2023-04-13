Тайвань проводит боевые и аварийные учения вслед за Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Более 1000 добровольцев разыграли тревожный ряд потенциальных бедствий и многие другие ситуации после последних военных учений Китая, которые закончились всего за три дня до этого. Об этом УНН пишет со ссылкой на Channel News Asia.
Самоуправляемый Тайвань находится в состоянии повышенной готовности после того, как Пекин провел трехдневные военные учения, которые имитировали «закрытие» острова.
Детали
В ходе чрезвычайных ситуаций, разыгравшихся в городе Тайчжун, спасатели эвакуировали раненых на носилках, а мертвых манекенов увозили в мешках для трупов.
Заранее запланированные учения в Тайчжуне обычно посвящены стихийным бедствиям.
В этом году, однако, сценарии войны составляли большинство учений, в которых участвовали гражданские лица, пожарные, солдаты и студенты.
Власти острова готовят мирных жителей к началу вероятного конфликта, а также увеличивают военные расходы и обучение резервистов. В прошлом году на Тайване были проведены учения по воздушному налету, и жителям раздали инструкции по подготовке к китайскому вторжению.
Учения в четверг были частью этих более широких усилий после двух раундов китайских военных учений в прошлом году и все более воинственных угроз со стороны китайского правительства при Си Цзиньпине.
Вторжение россии в Украину также вызвало опасения, что Пекин теперь имеет дорожную карту для аннексии своего меньшего соседа.
Несколько учений, похоже, повторяли ситуации, которые наблюдались в обстрелянных украинских городах, включая спасательные работы из разрушенных зданий.
Они также включали взрыв на нефтяном объекте и нападение на телекоммуникации.
Учения в четверг были первыми в серии из 11 этапов, которые пройдут на Тайване до июля.