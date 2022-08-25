Тайвань оголосив про рекордний оборонний бюджет на тлі агресії Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Тайвань оголосив про плани рекордного збільшення оборонного бюджету після того, як масштабні військові навчання, проведені Китаєм на початку цього місяця, призвели до того, що напруженість у відносинах між двома країнами досягла найвищого рівня за останні десятиліття. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Тайбей запропонував оборонний бюджет наступного року у розмірі 415,1 млрд тайванських доларів (13,7 млрд доларів), що на 13% більше, ніж минулого року, і очікує на схвалення парламенту.
Додатковий спеціальний бюджет також буде створено спеціально для придбання нових винищувачів та інших проектів для посилення військово-морських та повітряних можливостей, йдеться у заяві головного бюджетного агентства.
Додамо
Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який заявляє, що демократичний острів як частина його території одного разу буде захоплений, а якщо буде потрібно, і силою.
Згідно з базою даних, складеною AFP, минулого року Тайвань зафіксував вторгнення близько 970 китайських бойових літаків у свою зону ППО, що більш ніж удвічі перевищує приблизно 380 у 2020 році.
Цього року ця цифра вже перевищила 980, причому лише у серпні було зафіксовано понад 360 набігів.