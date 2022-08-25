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Тайвань объявил о рекордном оборонном бюджете на фоне агрессии Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Тайвань объявил о планах рекордного увеличения оборонного бюджета после того, как масштабные военные учения, проведенные Китаем в начале этого месяца, привели к тому, что напряженность в отношениях между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Тайвань объявил о рекордном оборонном бюджете на фоне агрессии Китая

Детали

Тайбэй предложил оборонный бюджет в следующем году в размере 415,1 млрд тайваньских долларов (13,7 млрд долларов), что на 13% больше, чем в прошлом году, и ожидает одобрения парламента.

Дополнительный специальный бюджет будет создан специально для приобретения новых истребителей и других проектов для усиления военно-морских и воздушных возможностей, говорится в заявлении главного бюджетного агентства.

Добавим

Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который заявляет, что демократический остров как часть его территории однажды будет захвачен, а если потребуется, и силой.

Согласно базе данных, составленной AFP, в прошлом году Тайвань зафиксировал вторжение около 970 китайских боевых самолетов в свою зону ПВО, что более чем вдвое превышает примерно 380 в 2020 году.

В этом году эта цифра уже превысила 980, причем только в августе было зафиксировано более 360 набегов.

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