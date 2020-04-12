Тайсон: в реальному бою виграв би Мохаммед Алі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розповів, хто на його думку вийшов би переможцем у протистоянні з легендарним Мохаммедом Алі, інформує УНН з посиланням на TalkSPORT.
"Я чув про ці змагання. Можливо, я і переміг у віртуальному світі, але в реальному бою виграв би Алі. Мохаммед - найбільший боксер в історії", - наводить слова Тайсона.
Відзначимо, що в активі Тайсона 56 поєдинків за кар'єру і 50 в них він отримав перемогу. Алі в 61 зустрічі святкував 56 виграшів.
Як повідомляв УНН, Тайсон назвав свого найважчого опонента в боксерській кар'єрі.