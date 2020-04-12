Тайсон: в реальном бою выиграл бы Мохаммед Али

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39810 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48881 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63624 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64161 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 90877 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77312 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101520 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105455 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130628 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130233 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107822 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106403 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106008 просмотра
Актуальное
Тайсон: в реальном бою выиграл бы Мохаммед Али

Тайсон: в реальном бою выиграл бы Мохаммед Али

Киев  •  УНН

 • 80698 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, кто по его мнению вышел бы победителем в противостоянии с легендарным Мохаммедом Али, информирует УНН со ссылкой на TalkSPORT.

"Я слышал об этих соревнованиях. Возможно, я и победил в виртуальном мире, но в реальном бою выиграл бы Али. Мохаммед - крупнейший боксер в истории", - приводит слова Тайсона.

Отметим, что в активе Тайсона 56 поединков за карьеру и 50 в них он одержал победу. Али в 61 встрече праздновал 56 выигрышей.

Как сообщал УНН, Тайсон назвал своего самого тяжелого оппонента в боксерской карьере.

Украинские Национальные Новости

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