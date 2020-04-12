Тайсон: в реальном бою выиграл бы Мохаммед Али
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, кто по его мнению вышел бы победителем в противостоянии с легендарным Мохаммедом Али, информирует УНН со ссылкой на TalkSPORT.
"Я слышал об этих соревнованиях. Возможно, я и победил в виртуальном мире, но в реальном бою выиграл бы Али. Мохаммед - крупнейший боксер в истории", - приводит слова Тайсона.
Отметим, что в активе Тайсона 56 поединков за карьеру и 50 в них он одержал победу. Али в 61 встрече праздновал 56 выигрышей.
Как сообщал УНН, Тайсон назвал своего самого тяжелого оппонента в боксерской карьере.