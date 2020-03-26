Тайсон назвав ім'я найважчого опонента в боксерській кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Легенда боксерського цеху американець Майк Тайсон згадав про бій із суперником ,який став для нього найбільш незручним в кар'єрі. Слова Тайсона приводить Ibtimes, передає УНН.
Найбільш незручним суперником в кар’єрі ексчемпіона світу в суперважкій був Хосе Рібальта із Куби.
“Я потрапляв по Хосе Рібальта усіма можливими ударами, якими тільки міг, а він їх брав і повертався в бій знову і знову. Він стояв прямо переді мною і був дуже сильний в клінчах”, — наголосив Тайсон.
Зауважимо, що бій Тайсона з Рібальтом пройшов в 1986 році і тоді кубинець святкував достроковий виграш в 10-му раунді.
Окрім того додамо, Тайсон за 20-річну професійну кар’єру виграв 50 боїв з 58 і 44 рази вони завершилися достроково. Також у нього 6 поразок в пасиві і 2 визнані такими, які не відбулися.