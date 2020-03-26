Тайсон назвал самого сложного оппонента в боксерской карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Легенда боксерского цеха американец Майк Тайсон вспомнил о бое с соперником, который стал для него самым неудобным в карьере. Слова Тайсона приводит Ibtimes, передает УНН.
Самым неудобным соперником в карьере экс-чемпиона мира в супертяжелом был Хосе Рибальты с Кубы.
“Я попадал по Хосе Рибальты всеми возможными ударами, которыми мог, а он их брал и возвращался в бой снова и снова. Он стоял прямо передо мной и был очень силен в клинчах”, — отметил Тайсон.
Заметим, что бой Тайсона с Рибальты прошел в 1986 году и тогда кубинец праздновал досрочный выигрыш в 10-м раунде.
Кроме того добавим, Тайсон за 20-летнюю профессиональную карьеру выиграл 50 боев из 58 и 44 раза они завершились досрочно. Также у него 6 поражений в пассиве и 2 признаны не состоявшимися.