Тайсон назвал самого сложного оппонента в боксерской карьере

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81043 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101655 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101002 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108759 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96630 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104211 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106330 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131309 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130396 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайсон назвал самого сложного оппонента в боксерской карьере

Тайсон назвал самого сложного оппонента в боксерской карьере

Киев  •  УНН

 • 22459 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Легенда боксерского цеха американец Майк Тайсон вспомнил о бое с соперником, который стал для него самым неудобным в карьере. Слова Тайсона приводит Ibtimes, передает УНН.

Самым неудобным соперником в карьере экс-чемпиона мира в супертяжелом был Хосе Рибальты с Кубы.

“Я попадал по Хосе Рибальты всеми возможными ударами, которыми мог, а он их брал и возвращался в бой снова и снова. Он стоял прямо передо мной и был очень силен в клинчах”, — отметил Тайсон.

Заметим, что бой Тайсона с Рибальты прошел в 1986 году и тогда кубинец праздновал досрочный выигрыш в 10-м раунде.

Кроме того добавим, Тайсон за 20-летнюю профессиональную карьеру выиграл 50 боев из 58 и 44 раза они завершились досрочно. Также у него 6 поражений в пассиве и 2 признаны не состоявшимися.

Украинские Национальные Новости

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