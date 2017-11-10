Тайсон допоміг Бразилії завдати поразки Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Футболісти Бразилії на арені у французькому місті Лілль обіграла в контрольній грі Японію, повідомляє кореспондент УНН.
Вже у перші 20 хвилин "селесао" отримали можливість двічі пробити пенальті. Обидва рази до 11-метровочї точки підходив Неймар. Нападнику "ПСЖ" лише одного разу вдалося реалізувати стандарт. Проте Марсело в одному епізоді завдав дальнього удару під поперечину – 0:2.
До перерви бразильці встановили розгромні цифри на табло – простріл Даніло завершився голом Габріеля Жезуса. В середині наступної 45-хвилинки Макіно ударом головою відквитав один гол – 1:3.
Примітно, що на 71 хвилині поєдинку замість екс-гравця "Шахтаря" Вілліана вийшов на поле нинішній футболіст "гірників" Тайсон.
Зауважимо, що в наступній грі Бразилія на "Вемблі" зустрінеться із Англією.
Додамо також, обидві збірні Бразилія та Японія пробилися на Мундіаль-2018.