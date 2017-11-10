Тайсон помог Бразилии нанести поражение Японии

Уже в первые 20 минут "селесао" получили возможность дважды пробить пенальти. Оба раза до 11 метровочи точки подходил Неймар. Нападающему "ПСЖ" лишь однажды удалось реализовать стандарт. Однако Марсело в одном эпизоде ​​нанес дальний удар под перекладину - 0: 2.

До перерыва бразильцы установили разгромные цифры на табло - прострел Данило завершился голом Габриэля Жезуса. В середине следующей 45-минутки Макино ударом головой отквитал один гол - 1: 3.

Примечательно, что на 71 минуте поединка вместо экс-игрока "Шахтера" Виллиана вышел на поле нынешний футболист "горняков" Тайсон.

Заметим, что в следующей игре Бразилия на "Уэмбли" встретится с Англией.

Добавим также, обе сборные Бразилия и Япония пробились на Мундиаль-2018.