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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

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14:39 • 39697 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61104 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69219 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Тайсон помог Бразилии нанести поражение Японии

Тайсон помог Бразилии нанести поражение Японии

Киев  •  УНН

 • 12937 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Футболисты Бразилии на арене во французском городе Лилль обыграла в контрольной игре Японию, сообщает корреспондент УНН.

Уже в первые 20 минут "селесао" получили возможность дважды пробить пенальти. Оба раза до 11 метровочи точки подходил Неймар. Нападающему "ПСЖ" лишь однажды удалось реализовать стандарт. Однако Марсело в одном эпизоде ​​нанес дальний удар под перекладину - 0: 2.

До перерыва бразильцы установили разгромные цифры на табло - прострел Данило завершился голом Габриэля Жезуса. В середине следующей 45-минутки Макино ударом головой отквитал один гол - 1: 3.

Примечательно, что на 71 минуте поединка вместо экс-игрока "Шахтера" Виллиана вышел на поле нынешний футболист "горняков" Тайсон.

Заметим, что в следующей игре Бразилия на "Уэмбли" встретится с Англией.

Добавим также, обе сборные Бразилия и Япония пробились на Мундиаль-2018.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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