Таїланд послаблює карантин з 1 листопада: для кого відкриються кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За словами чиновників, Таїланд планує скасувати карантинні вимоги щодо COVID для повністю вакцинованих мандрівників щонайменше з 10 країн з низьким ризиком. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Прем'єр-міністр Прают Чан-оча визнав, що "це рішення пов'язане з певним ризиком" - але це розглядається як ключовий крок до пожвавлення розваленого туристичного сектору країни.
До 10 країн з низьким ризиком відносяться Великобританія, Китай, Німеччина та США.
Пан Прают сказав, що Таїланд також дозволить розважальним закладам знову відкритися 1 грудня і дозволить продавати алкоголь. Він додав, що на цю дату влада планує відкрити Таїланд для більшої кількості країн.
Коментарі пана Праюта прозвучали у телевізійному зверненні в понеділок.
Звертаючись до відвідувачів з 10 країн з низьким ризиком, він наголосив, що "коли вони прибудуть, вони повинні пред'явити [негативний] тест на Covid ... і ще раз перевірити його після прибуття".
Якщо другий тест також буде негативним, будь -який відвідувач з цих країн "може вільно подорожувати, як тайці", сказав прем'єр -міністр.
Нагадаємо
У Таїланді проти COVID-19 вакцинуватимуть школярів.