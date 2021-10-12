Таїланд послаблює карантин з 1 листопада: для кого відкриються кордони

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Прем'єр-міністр Прают Чан-оча визнав, що "це рішення пов'язане з певним ризиком" - але це розглядається як ключовий крок до пожвавлення розваленого туристичного сектору країни.

До 10 країн з низьким ризиком відносяться Великобританія, Китай, Німеччина та США.

Пан Прают сказав, що Таїланд також дозволить розважальним закладам знову відкритися 1 грудня і дозволить продавати алкоголь. Він додав, що на цю дату влада планує відкрити Таїланд для більшої кількості країн.

Коментарі пана Праюта прозвучали у телевізійному зверненні в понеділок.

Звертаючись до відвідувачів з 10 країн з низьким ризиком, він наголосив, що "коли вони прибудуть, вони повинні пред'явити [негативний] тест на Covid ... і ще раз перевірити його після прибуття".

Якщо другий тест також буде негативним, будь -який відвідувач з цих країн "може вільно подорожувати, як тайці", сказав прем'єр -міністр.

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У Таїланді проти COVID-19 вакцинуватимуть школярів.