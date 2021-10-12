Таиланд ослабляет карантин с 1 ноября: для кого откроются границы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По словам чиновников, Таиланд планирует отменить карантинные требования по COVID для полностью вакцинированных путешественников по меньшей мере из 10 стран с низким риском. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Премьер-министр Прают Чан отя признал, что “это решение связано с определенным риском” — но это рассматривается как ключевой шаг к оживлению развалившегося туристического сектора страны.
К 10 стран с низким риском относятся Великобритания, Китай, Германия и США.
Господин Прают сказал, что Таиланд также позволит развлекательным заведениям снова открыться 1 декабря и позволит продавать алкоголь. Он добавил, что на эту дату власть планирует открыть Таиланд для большего количества стран.
Комментарии господина Прают прозвучали в телевизионном обращении в понедельник.
Обращаясь к посетителям из 10 стран с низким риском, он подчеркнул, что “когда они прибудут, они должны предъявить [негативный] тест на Covid ... и еще раз проверить его по прибытии”.
Если второй тест также будет отрицательным, будь -Какой посетитель из этих стран “может свободно путешествовать, как тайцы”, сказал премьер-министр.
Напомним
В Таиланде против COVID-19 вакцинировать школьников.