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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Таїланд може незабаром розпочати прийом карток "Мир" у російських туристів

Таїланд може незабаром розпочати прийом карток "Мир" у російських туристів

Київ • УНН

 • 293863 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Таїланд сподівається, що платіжна система "Мир" незабаром почне працювати в країні. Про це заявив посол королівства в рф Сасіват Вонгсінсават. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

“Ми сподіваємося, що незабаром платіжна система “Мир” чи альтернативні варіанти запрацюють, і це послужить збільшенню турпотоку, обсягів торгівлі та обміну послугами між двома нашими країнами”, - сказав Вонгсінсават.

Посол зазначив, що сторони ведуть діалог щодо реалізації цього проекту.

“Поточна фінансова ситуація та чинні обмеження затримали реалізацію цього проєкту. Попри ці складнощі, тайські та російські постачальники послуг знаходяться в контакті, щоб знайти альтернативні рішення на цю тему”, - зазначив дипломат.

Нагадаємо

Іран та росія поглиблюють свою економічну співпрацю. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічної співпраці, повідомили іранські державні ЗМІ та російський уряд.

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