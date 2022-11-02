Таїланд може незабаром розпочати прийом карток "Мир" у російських туристів

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“Ми сподіваємося, що незабаром платіжна система “Мир” чи альтернативні варіанти запрацюють, і це послужить збільшенню турпотоку, обсягів торгівлі та обміну послугами між двома нашими країнами”, - сказав Вонгсінсават.

Посол зазначив, що сторони ведуть діалог щодо реалізації цього проекту.

“Поточна фінансова ситуація та чинні обмеження затримали реалізацію цього проєкту. Попри ці складнощі, тайські та російські постачальники послуг знаходяться в контакті, щоб знайти альтернативні рішення на цю тему”, - зазначив дипломат.

Нагадаємо

Іран та росія поглиблюють свою економічну співпрацю. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічної співпраці, повідомили іранські державні ЗМІ та російський уряд.