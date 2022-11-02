Таиланд может вскоре начать прием карт "Мир" у российских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Таиланд надеется, что платежная система "Мир" вскоре начнет работать в стране. Об этом заявил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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“Мы надеемся, что вскоре платежная система “Мир” или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между нашими двумя странами”, - сказал Вонгсинсават.
Посол отметил, что стороны ведут диалог по реализации этого проекта.
“Текущая финансовая ситуация и действующие ограничения задержали реализацию этого проекта. Несмотря на эти сложности, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения на эту тему”, - отметил дипломат.
Напомним
Иран и Россия углубляют свое экономическое сотрудничество. Представители обеих стран во вторник подписали четыре декларации о намерениях углубления экономического сотрудничества, сообщили иранские государственные СМИ и российское правительство.