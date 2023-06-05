ТАРС: Індонезія провела зустріч з російськими дипломатами з мирної ініціативи щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Індонезійська сторона провела зустріч із російськими дипломатами з мирної ініціативи щодо України. Про це з посиланням на джерело повідомляє ТАРС, пише УНН.
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"Така зустріч мала місце", - розповів співрозмовник агентства. За його словами, подробиць переговорів наразі немає. Також невідомо на якому рівні відбулася зустріч.
Що було раніше
Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто 3 червня на саміті з питань оборони у Сінгапурі запропонував план припинення війни між росією та Україною.
У своєму виступі Субіанто запропонував припинити вогонь "на нинішніх позиціях" та демілітаризовані зони, які гарантуватимуться спостерігачами та миротворчими силами Організації Об'єднаних Націй. Він також запропонував можливий референдум у "спірних" районах, організований ООН.
"Індонезія готова надати підрозділи для потенційної миротворчої операції ООН", - додав він.
Однак на саміті пропозицію міністра оборони Субіанто розкритикували, а голова ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні має бути досягнутий на справедливих умовах.
Президент Індонезії Джоко Відодо їздив до Києва та москви і зустрічався з лідерами країн минулого року, тоді як його країна головувала у блоці найбільших економік G20.
Індонезія проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення росії до України, але не застосувала економічних санкцій проти москви.