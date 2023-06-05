ТАСС: Индонезия провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине

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"Такая встреча имела место", - рассказал собеседник агентства. По его словам, подробностей переговоров пока нет. Также неизвестно на каком уровне состоялась встреча.

Что было раньше

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто 3 июня на саммите по вопросам обороны в Сингапуре предложил план прекращения войны между россией и Украиной.

В своем выступлении Субианто предложил прекратить огонь "на нынешних позициях" и демилитаризованные зоны, которые будут гарантироваться наблюдателями и миротворческими силами Организации Объединенных Наций. Он также предложил возможный референдум в "спорных" районах, организованный ООН.

"Индонезия готова предоставить подразделения для потенциальной миротворческой операции ООН", — добавил он.

Однако на саммите предложение министра обороны Субианто раскритиковали, а глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине должен быть достигнут на справедливых условиях.

Президент Индонезии Джоко Видодо ездил в Киев и москву и встречался с лидерами стран в прошлом году, когда его страна председательствовала в блоке крупнейших экономик G20.

Индонезия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение россии в Украину, но не применила экономических санкций против москвы.